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Фанаты ушли с концерта Светланы Лободы в Латвии

МК: зрителям в Латвии не понравился концерт Светланы Лободы

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Максим Блинов/РИА Новости

Украинская певица Светлана Лобода выступила на Дне города в Даугавпилсе (Латвия). О том, почему зрителям не понравился концерт, пишет mk.ru.

«Я желаю каждому жителю этого прекрасного города расти, развиваться, процветать и быть красавцем в своем деле», — сказала Лобода.

Певица исполняла песни на русском языке. Одна из посетительниц заявила, что в последнее время Лобода «сдала» — у нее якобы появились большие проблемы с голосом, артистка не попадала в ноты.

«Люди уходили, что называется, дружными рядами. Многие возмущались и просили больше не приглашать эту самодеятельность. Видно, что Света чахнет без России», — заключила женщина.

Издание отмечает, что на сцене артистка появилась в брюках с расстегнутой ширинкой.

Накануне Лобода впервые показала лицо младшей дочери, отцовство которой приписывают лидеру группы Rammstein Тиллю Линдеманну.

Ранее в Париже на площадке ООН открыли День русского языка.

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