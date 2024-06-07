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Ивлеева спровоцировала слухи о помолвке

Блогерша Настя Ивлеева вышла в свет с кольцом на безымянном пальце

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nudles.msk/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогерша Настя Ивлеева появилась с кольцом на безымянном пальце правой руки на открытии своей лапшичной «Nudles by Ivleeva» в Москве. Видеоролики с мероприятия она опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Тем самым, заявляет kp.ru, знаменитость спровоцировала слухи о помолвке, поскольку традиционно так носят обручальные и помолвочные кольца. При этом сама блогерша не комментировала появившиеся слухи. Издание предполагает, что бывшая ведущая «Орла и решки» могла надеть подобным образом и обычное кольцо, чтобы специально подогреть интерес к открытию ресторана.

Торжественное открытие «Nudles by Ivleeva» прошло с 7 по 8 июня. Меню нового бизнеса Ивлеевой концентрируется на блюдах из Пекина, Токио, Бангкока, Сеула и Сингапура.

До этого звезда официально анонсировала открытие нового ресторана, рассердив поклонников афишей с фразой: «Suck it». Подписчики удивились лозунгу заведения, посчитав, что блогершу «ничему жизнь не учит» и напомнили о скандале с «голой вечеринкой».

При этом сама знаменитость уточнила, что фраза на листке переводится как «всоси». Она, по словам Ивлеевой, подразумевает то, как люди должны «поступать с длинной лапшой в рамене».

Ранее экс-супруга Гуфа рассказала, употребляла ли наркотики в браке с рэпером.

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