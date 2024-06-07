Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Захарова: ВСУ сразу после разрешения США атаковали жилые кварталы Белгорода

Захарова: Украина после одобрения США атаковала Белгород с помощью HIMARS

close
100%
Сергей Гунеев/РИА Новости

Через несколько часов после разрешения госсекретаря США Энтони Блинкена на удары по территории России Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали жилые кварталы Белгорода американскими реактивными системами залпового огня HIMARS. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

«Сразу же после этих заявлений Блинкена, буквально через несколько часов, ВСУ атаковали жилые кварталы Белгорода. Они сделали это с помощью американских HIMARS», — заявила она.

Также дипломат заявила, что США не удастся избежать ответственности за это решение.

31 мая Блинкен подтвердил, что президент США Джо Байден одобрил применение американского вооружения для ударов вглубь России.

По словам главы американской дипломатии, речь идет исключительно об атаках на районы РФ недалеко от Харькова. Однако он не исключил возможности увеличения дальности ударов американским оружием по территории России.

6 июня агентство Associated Press (AP) сообщило, что удары по территории России американским оружием уже наносятся.

Ранее в Минобороны ФРГ подтвердили разрешение Украине бить по РФ немецким оружием.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами