Захарова: ВСУ сразу после разрешения США атаковали жилые кварталы Белгорода

Через несколько часов после разрешения госсекретаря США Энтони Блинкена на удары по территории России Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали жилые кварталы Белгорода американскими реактивными системами залпового огня HIMARS. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

«Сразу же после этих заявлений Блинкена, буквально через несколько часов, ВСУ атаковали жилые кварталы Белгорода. Они сделали это с помощью американских HIMARS», — заявила она.

Также дипломат заявила, что США не удастся избежать ответственности за это решение.

31 мая Блинкен подтвердил, что президент США Джо Байден одобрил применение американского вооружения для ударов вглубь России.

По словам главы американской дипломатии, речь идет исключительно об атаках на районы РФ недалеко от Харькова. Однако он не исключил возможности увеличения дальности ударов американским оружием по территории России.

6 июня агентство Associated Press (AP) сообщило, что удары по территории России американским оружием уже наносятся.

Ранее в Минобороны ФРГ подтвердили разрешение Украине бить по РФ немецким оружием.