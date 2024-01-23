Кудрявцева раскритиковала «показательную порку» артистов

Телеведущая Лера Кудрявцева заявила в Telegram-канале, что сейчас устраивается «охота» на рэперов, актеров, певцов и блогеров.

Кудрявцева возмутилась тому, что артистов судят и им отменяют концерты из-за громких скандалов.

«Это самые «опасные» преступники?» — написала телеведущая.

Кудрявцева назвала ситуацию «показательной поркой», считая, что это уже «перебор».

«Сделали раз «ай-ай-ай». Два. Время тяжелое, все ясно. Нельзя. Но почему у нас всегда с какими-то перегибами», — отметила звезда.

20 декабря прошла вечеринка блогерши Насти Ивлеевой. Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Среди гостей были такие звезды, как Ксения Собчак, Лолита Милявская, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Джиган и Оксана Самойлова, Дима Билан. Мероприятие и его участников раскритиковали. Сама Ивлеева и некоторые другие артисты извинились за участие в вечеринке. Однако, несмотря на извинения, знаменитостям стали отменять концерты и вырезать из эфиров шоу.

К примеру, 23 декабря Telegram-канал Mash сообщил, что общественник Виталий Бородин предложил отобрать у Киркорова звание народного артиста России после вечеринки Насти Ивлеевой в «Мутаборе».

Ранее в Госдуме оценили идею лишить Киркорова звания народного артиста.