Алексей Глызин о гастролях в молодости: «Сплошной разврат»

Певец Алексей Глызин признался в беседе с «Пятым каналом», что творил разврат на гастролях в молодости.

Глызин рассказал, что часто флиртовал с молодыми поклонницами, что стало причиной развода с его первой женой Людмилой. Он отметил, что сейчас бы так не поступил. Однако раньше во время гастролей артист позволял себе легкомысленные поступки. По словам певца, тогда он уже был женат на гимнастке Сании Бабий.

«На гастролях знаете что бывает? Сплошной разврат. Гастроли — это просто разврат, баня, водка, женщины», — рассказал исполнитель.

Глызин отметил, что подобное поведение заставило Бабий подать на развод. Только тогда, как отметил артист, он понял легкомысленность своих поступков. Певец признался, что изменил свой образ жизни ради возлюбленной. Бабий и Глызин вместе уже более 30 лет.

«Нет идеальных людей, поэтому, как говорят, на ошибках учатся. Я тоже наступал на грабли неоднократно и набивал шишки», — поделился артист.

В браке Глызина и Бабий родился сын Игорь. Сейчас ему 31 год. У артиста также есть 48-летний сын Алексей от первого брака. В 2005-м у старшего сына певца родился мальчик. Его назвали Денис.

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