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Звезда «Слова пацана» рассказал, с кем бы пошел на свидание

Актер Леон Кемстач заявил, что пошел бы на свидание с Кайли Дженнер

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Сыгравший Пальто в «Слове пацана» актер Леон Кемстач признался, что пошел бы на свидание со звездой реалити-шоу и моделью Кайли Дженнер. Об этом артист заявил в интервью изданию «Сноб».

«Но, честно признаться, мне сейчас не до отношений. По мне, в 15 лет бессмысленно встречаться, ведь в большинстве случаев это ни к чему не приводит», — заявил звезда.

По словам юного артиста, у отношений в молодом возрасте чаще всего нет будущего, но в то же время они могут оставить человеку «не всегда безобидный осадок». Он заявил, что если старшее поколение могло построить семью еще со своей первой любовью и вместе состариться, то нынешнее поколение он назвал другим.

«В современном мире тяжело бывает разобраться с самим собой. Особенно в плане отношений, потому что девочки, точнее, большинство девочек, выбирают самовлюбленных парней-эгоистов. А я не такой. Я более открыт и хочу быть настоящим партнером, но своего человека я еще не нашел», — заявил Кемстач.

До этого актриса Анна Пересильд назвала Зиму из «Слова пацана» своим крашем. Она призналась, что актер Лев Зулькарнаев — крутой человек с невероятным чувством юмора.

Ранее сообщалось, что Меладзе перенес концерт в Ташкенте.

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