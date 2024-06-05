Депутат призвал расправляться с россиянами, которые не любят чиновников

Депутат Псковского областного собрания депутатов Армен Мнацаканян призвал расправляться с теми, кто критикует местных чиновников. Видеозапись выступления парламентария опубликовал Telegram-канал Расстрига.

По словам Мнацаканяна, в текущее непростое время враги, которые находятся в регионе, ищут повод, чтобы покритиковать чиновников.

Депутат считает, что нужно расправляться с теми, кто не хочет видеть или любить псковских чиновников.

В конце мая белгородского блогера Андрея Маликова вызвали в полицию после публикации поста с критикой властей региона. По словам Маликова, его хотят привлечь к уголовной ответственности за клевету. В посте, вызвавшем недовольство министра, блогер оценил расходы правительства Белгородской области на пиар губернатора и его подчиненных.

Ранее последняя женщина-губернатор в РФ ушла в отставку на фоне обвинений в дискредитации армии.