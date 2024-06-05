Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
1717600835
Размер текста
А
А
А

Депутат призвал расправляться с россиянами, которые не любят чиновников

Депутат Пскова Мнацаканян призвал расправиться с критикующими чиновников людьми

close
100%
Расстрига' class="item-image" >
Телеграм-канал Расстрига

Депутат Псковского областного собрания депутатов Армен Мнацаканян призвал расправляться с теми, кто критикует местных чиновников. Видеозапись выступления парламентария опубликовал Telegram-канал Расстрига.

По словам Мнацаканяна, в текущее непростое время враги, которые находятся в регионе, ищут повод, чтобы покритиковать чиновников.

Депутат считает, что нужно расправляться с теми, кто не хочет видеть или любить псковских чиновников.

В конце мая белгородского блогера Андрея Маликова вызвали в полицию после публикации поста с критикой властей региона. По словам Маликова, его хотят привлечь к уголовной ответственности за клевету. В посте, вызвавшем недовольство министра, блогер оценил расходы правительства Белгородской области на пиар губернатора и его подчиненных.

Ранее последняя женщина-губернатор в РФ ушла в отставку на фоне обвинений в дискредитации армии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами