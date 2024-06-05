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Тимати о возможном возращении Starbucks в Россию: «Мы лучше»

Рэпер Тимати назвал свою кофейню лучше Starbucks в допандемийный период

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Рэпер Тимати признался, что не интересуется новостями о компании Starbucks, так как ее нет на российском рынке. Его слова передает Life со ссылкой на Shot.

«Если в первый год [наша] компания была в убытке: мы еле-еле смогли вывести ее в ноль, — то по прошествии трех лет вернулись на допандемийный результат Starbucks с приростом 5%. То есть мы работаем лучше, чем компания Starbucks», — заявил предприниматель.

Тимати уточнил, что на данный момент сеть его кофеен занимает лидирующую позицию на рынке. Сейчас у Stars Coffee открыто более 120 точек.

4 июня сообщалось, что приостановившая работу в России американская сеть кофеен Starbucks подала заявки на регистрацию нескольких товарных знаков в стране. Отмечалось, что компания планирует зарегистрировать бренды «Старбакс кофе», frappuccino, Starbucks, Starbucks coffee и другие согласно Международной классификации товаров и услуг.

В марте 2022 года Starbucks покинула российский рынок на фоне западных санкций. Сеть передала управление заведениями в России новым операторам — рэперу Тимати и ресторатору Антону Пинскому. Сумма сделки составила около 500 млн рублей. После этого кофейни сменили название на Stars Coffee.

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