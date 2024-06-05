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Шойгу прибыл в Казахстан

Шойгу прибыл в Казахстан для заседания в Комитете секретарей совбезов ОДКБ

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прибыл в Казахстан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аппарата Совбеза РФ.

«Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прибыл в Республику Казахстан», — говорится в сообщении.

В Алма-Ате он примет участие в заседании Комитета секретарей советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Также Шойгу проведет ряд двусторонних переговоров.

Президент России Владимир Путин сообщил правительству, что решил сделать Шойгу «независимым координатором» развития оборонно-промышленного комплекса (ОПК). В этой области нужно следить за разными вопросами, что подходит секретарю Совбеза, считает президент. При этом он дал правительству сутки на то, чтобы как можно быстрее перечислить поручения для военного промышленного комплекса. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Позднее стало известно, что помощник российского президента Алексей Дюмин и замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев продолжат курировать свои направления в сфере ОПК после назначения Сергея Шойгу независимым координатором развития «оборонки».

Ранее Шойгу пригласили в Тегеран.

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