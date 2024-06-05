Захарян пропустит матч с Белоруссией из-за болезни

Полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян не поможет сборной России в товарищеском поединке против национальной команды Белоруссии. Информация об этом появилась на официальном сайте Российского футбольного союза.

Захарян не полетит вместе с командой из-за простуды. Всего в Минск, где пройдет матч, отправятся 24 футболиста. Игра состоится 7 июня на национальном олимпийском стадионе «Динамо», стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Захарян в завершившемся сезоне-2023/24 провел за испанский клуб 29 матчей, в которых оформил один гол и отдал две результативные передачи. Захарян выступает за «Реал Сосьедад» с 2023 года.

Весной 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропустят предстоящий чемпионат Европы, который пройдет на полях Германии.

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