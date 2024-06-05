Россиянам посоветовали забыть об ипотеке

Ситуация с ключевой ставкой Банка России такова, что россиянам стоит забыть о доступной ипотеке минимум на полтора года. Такой совет в интервью для kp.ru дал руководитель аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU» Олег Репченко.

По его словам, регулятор прогнозирует, что в 2024 году средняя ключевая ставка составит 15-16% годовых, а в 2025-м снизится лишь до 10-12%. Это серьезно повлияет на условия кредитования жилья.

«1 июля 2024 года в России прекращает действие одна из самых популярных льготных программ — на покупку новостроек с господдержкой под 8% годовых», — отметил Репченко.

Также под вопросом находится продолжение программы IT-ипотеки после 31 декабря 2024 года. Останутся лишь дальневосточная и арктическая ипотека, но они распространяются не на всех россиян, уточнил эксперт.

В такой ситуации аналитик советует рассмотреть траншевую ипотеку, когда заем выдается частями. Или программы со спецценами и сниженным первоначальным взносом. Процент можно снизить при оформлении кредита зарплатными клиентами, страховании и электронной регистрации сделки.

До этого сенаторы одобрили продление выплат многодетным семьям на погашение ипотеки.

Ранее россиянам назвали суммы налоговых вычетов в 2024 году.