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В Госдуме назвали воровством предоставление кредита Украине за счет активов РФ

Депутат Спиридонов: кредит Украине за счет активов РФ является воровством

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Заместитель председателя комитета Государственной думы по промышленности и торговле Александр Спиридонов в интервью Дума ТВ прокомментировал публикацию Financial Times о том, что США готовы предоставить Украине кредит в размере $50 млрд за счет прибыли от замороженных активов РФ, если Европейский союз продлит антироссийские санкции на неопределенный срок. По словам парламентария, Вашингтон по сути говорит о воровстве средств, которые находятся на Западе.

«Но при этом они не готовы брать на себя в одиночку такую ответственность. Поэтому заявляют о том, что сделают это при поддержке со стороны Евросоюза. В этом случае они планируют порядка 50 миллиардов долларов дать в кредит Украине и за счет российских замороженных средств погашать этот кредит. Естественно, это схема не просто мошенническая, а именно воровская», — подчеркнул Спиридонов.

Он добавил, что такими действиями Соединенные штаты, в первую очередь, навредят себе, поскольку весь мир будет знать, что Запад может распоряжаться чужими средствами, как хочет.

По данным FT, предложение американской стороны о займе для Украины изложено в документе, который рассмотрят на виртуальной встрече министров финансов Евросоюза 5 июня.

Согласно документу, точные детали кредита, в том числе срок его погашения, процентную ставку и то, будет ли он предоставлен Киеву напрямую или через посредника, например Всемирного банка, министрам еще предстоит определить.

5 июня глава министерства финансов США Джанет Йеллен заявила, что Запад рассматривает возможность предоставить Киеву кредит, который затем будет погашаться доходами с замороженных активов России.

Ранее в Вашингтоне заявили, что не отправят солдат или военных инструкторов на Украину.

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