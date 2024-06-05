Швейцарские дипломаты сочли приглашение России на саммит по Украине бесполезным

Швейцарские дипломаты посчитали, что приглашать представителей России на конференцию по Украине бесполезно. Об этом пишет швейцарская газета Temps.

В материале сказано, что РФ в январе заявила о своем неприятии саммита, отметив, что Швейцария больше не является нейтральным государством. Газета утверждает, что Швейцария пыталась пригласить Россию, но Украина не была готова к такому шагу. В конечном итоге Швейцария сочла, что приглашение России не принесет никакой пользы.

Днем 5 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение крупнейшей партии Швейцарии пригласить РФ на конференцию по урегулированию конфликта на Украине. Он указал на отказ Швейцарии от линии нейтралитета после действий по Украине.

Саммит по урегулированию украинского конфликта без участия России пройдет с 15 по 16 июня на швейцарском курорте Бюргеншток. На встречу приглашены делегации более 160 стран. 80 из них подтвердили свое участие.

На встрече собираются обсуждать некоторые пункты из «формулы мира» президента Украины Владимира Зеленского: ядерную и продовольственную безопасность, обмен военнопленных в формате «всех на всех», возвращение украинских детей, которых вывезли в Россию.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не будет напрашиваться на участие в конференции, если ее не хотят там видеть. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал это мероприятие путем в никуда.

Ранее в Швейцарии назвали конференцию по Украине «мошенничеством года».