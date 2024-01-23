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Умер вокалист группы Marksheider Kunst Сергей Ефременко

В Петербурге скончался вокалист группы Marksheider Kunst Сергей Ефременко

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Marksheider Kunst/VK

В Санкт-Петербурге в возрасте 51 года ушел из жизни вокалист, гитарист и автор текстов музыкальной группы Marksheider Kunst Сергей Ефременко (Ефр). Об этом в своем Telegram-канале сообщил редактор портала «Культура Петербурга» Кирилл Рейн.

По информации издания «Фонтанка», артист умер 22 января в Покровской больнице.

Как рассказал «Фонтанке» музыкант и директор этой группы Денис Рачков, Ефременко неважно себя чувствовал с декабря. Издание со ссылкой на близких вокалиста сообщило, что артист переносил недомогания на ногах и только недавно стал заниматься своим здоровьем.

23 января Ефременко бы исполнилось 52 года. Причина его смерти не называется.

Marksheider Kunst — петербургская музыкальная группа, созданная в 1992 году студентами Горного университета. Считается, что этот коллектив одним из первых начал исполнять на российской рок-сцене музыку в стиле ска, румбы, афробит и сальсы. Песни Marksheider Kunst можно услышать в том числе в фильмах «Питер FM», «Кислород», «Любовь в большом городе — 2» и других.

До этого сообщалось, что на 89-м году жизни в Москве скончался композитор, народный артист РФ Геннадий Гладков.

Ранее поэт и музыкант Марк Котляр умер в возрасте 48 лет.

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