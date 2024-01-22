Джигурда призвал депутатов обратить внимание на Пригожина

Шоумен Никита Джигурда призвал депутата Виталия Милонова проверить телефонный разговор Иосифа Пригожина, который сам продюсер назвал фейковым. Запись конференции опубликована на YouTube-канале издания NEWS.RU.

«Депутаты, обратите внимание на Йосю Пригожина, который в 30-минутном разговоре с бывшим олигархом поносит и президента России, и власть за то, что не сдали, как Горбачев, Россию. И ничего. Йося выступил: это нейронные сети. Я не верю Йосе Пригожину. Рамсы попутали, волки позорные!» — возмутился шоумен.

В 2023 году в сети появилась якобы запись телефонного разговора, на котором Пригожин и бизнесмен Фархад Ахмедов общаются о политической ситуации в России.

Сам продюсер впоследствии называл аудиозапись фейком. Пригожин также отметил, что для создания подобных фейков стало возможным использовать современные технологии в области нейросетей — они способны генерировать голос и интонации, схожие с оригиналом.

До этого на той же пресс-конференции Джигурда заявил, что подал заявление в полицию на водителя, который слил скандальное видео с балериной Анастасией Волочковой.

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