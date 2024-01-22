Джигурда рассказал, кто слил видео с Волочковой

Шоумен Никита Джигурда заявил на пресс-конференции, что подал заявление о возбуждении уголовного дела против своего водителя, который опубликовал скандальное видео с Анастасией Волочковой. Слова Джигурды передает НСН.

«Прошу возбудить уголовное дело в отношении Ильина Евгения Александровича по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 128.1 и часть 2 статья 137-я Уголовного кодекса РФ», — зачитал свое заявление шоумен.

Кроме того, актер просит привлечь к ответственности главного редактора издания «СтарХит» Анастасию Ананьину и Telegram-канал «НеМалахов» по статье 137 УК РФ («Нарушение неприкосновенности частной жизни»).

14 января в сети появилось видео, на котором Волочкова танцует вместе с Джигурдой под песню Успенской «Гитара». В танце актер встал на колени, резко сдернул с балерины штаны, приник к низу ее живота, а после взял Волочкову за грудь.

19 января стало известно, что балерина пожаловалась в СК на слив видео с Джигурдой. В заявлении Волочковой уточняется, что на момент записи видео в доме балерины находились Джигурда и его помощник.

Ранее Волочкова объяснила, почему не позвала Джигурду на свой день рождения.