Мария Аронова объяснила, почему боялась сниматься в фильме «Лед-3»

Актриса Мария Аронова призналась в беседе с ТАСС, что «страшно» боялась продолжения фильма «Лед».

По словам Ароновой, она искренне верит, что в третьей части франшизы им удалось показать нечто новое, однако все равно боится. Актриса призналась, что на участие в продолжении картины ее уговорил коллега Александр Петров.

«Сашка написал мне прекрасное большое письмо. И когда он сказал: «Ты мне нужна», я поняла, что это действительно наше общее детище. И если все собрались, наверно, не надо и мне выпрыгивать из телеги», — отметила артистка.

Мария Аронова сыграла роль детского тренера по фигурному катанию Ирины Шаталиной в фильме «Лед-2». По словам артистки, в продолжении ее героиня стала мягче, мудрее и сговорчивее.

«Шаталина делает для себя большие открытия. Человеческие открытия. Она приняла Горина, она приняла маленькую Надю. Да, они стали ее семьей. Эти люди тоже в ней нуждаются, тоже ее любят. Она понимает, что ей действительно есть, ради кого бороться и ради кого жить», — поделилась актриса.

Аронова добавила, что третий фильм — это в какой-то степени повторение первой части. Артистка видит параллели и повторения в сюжете.

«Это некое эхо того, что мы видели в первом фильме. С более трагическими событиями, связанными в первую очередь с моей героиней. Речь о том, что мы повторяем все, что происходило с нашими родителями», — заявила Аронова.

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