Бузовой подарили машину после того, как ее мама пожаловалась на снижение доходов

По информации Telegram-канала «НеМалахов», певице Ольге Бузовой в честь ее дня рождения подарили автомобиль, с учетом того, что она уже восемь лет не меняла свое личное транспортное средство. По видео, опубликованному в канале, это черный микроавтобус Mercedes-Benz.

Авторы канала не сообщают, кто именно сделал этот щедрый подарок.

Ранее мать Ольги Бузовой Ирина рассказала, что доходы ее дочери сократились из-за сложной экономической ситуации в стране. Женщина отметила, что певица не могла позволить себе поменять свой автомобиль, на котором она ездит уже восемь лет.

До этого Ольга Бузова признавалась, что страдала от комплексов из-за особенностей своей внешности, но телевидение помогло ей избавиться от них. Звезда поделилась, что благодаря опыту работы на экране она научилась выявлять свои выгодные ракурсы, скрывать недостатки и подчеркивать достоинства. Она также призналась, что раньше не считала себя красивой, из-за своих больших ног и «широких коленей», за которые ее подвергали насмешкам в школе.

Ольга Бузова также жаловалась на то, что артисты вынуждены постоянно ухаживать за собой, делать укладку, макияж и менять наряды. Она добавила, что это очень трудно, поскольку постоянные бьюти-процедуры утомляют.

Ранее Лолита Милявская высмеяла философию Виктории Бони.