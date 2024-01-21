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Волочкова объяснила, почему не позвала Джигурду на свой день рождения

Балерина Анастасия Волочкова назвала Никиту Джигурду пошлым человеком

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Настя Ивлеева/YouTube

Балерина Анастасия Волочкова не пригласила Никиту Джигурду на 48-й день рождения и раскритиковала бывшего товарища за эпатажное поведение. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».

«Я не посчитала нужным после всего того эпатажа и моментов неприятных приглашать такого человека. Я знала, что он всегда эпатаж устраивает и всегда какой-то пошлый. Это всегда хайп, который я ненавижу. Хочу забыть о существовании этой семьи, не хочу о них говорить и помнить то, что мне пришлось расхлебывать», — высказалась Волочкова.

Она также сравнила Джигурду со своим новым близким другом из мира шоу-бизнеса Прохором Шаляпиным. По мнению Волочковой, ее новый товарищ куда позитивнее Джигурды, который всегда эпатировал публику «пошлыми» выходками.

14 января в сети появилось видео, на котором Волочкова танцует вместе с Джигурдой под песню Успенской «Гитара». В танце актер встал на колени, резко сдернул с балерины штаны, приник к низу ее живота, а после взял Волочкову за грудь.

После этого Шаляпин заявил, что пристрастие Волочковой к алкоголю — ее личное дело. Он добавил, что балерина «не несет опасности обществу».

Ранее Прохор Шаляпин оценил роды «фабрикантки» в московском кафе.

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