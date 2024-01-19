Адвокат Славы и Успенской рассказала, что ждет пойманного с наркотиками актера

Адвокат Елена Сенина заявила, что обвинение по части 1 статьи 228 УК РФ, которое предположительно предъявили актеру Анатолию Руденко, относится к категории преступлений средней тяжести. Ее слова передает kp.ru.

«Кроме лишения свободы на срок до трех лет, санкции содержат и альтернативные виды наказания — а именно штраф до 40 тысяч рублей и исправительные работы. Наказание зависит от заслуживающих внимание обстоятельств: характеристики личности, признание вины. В рассматриваемой ситуации можно рассчитывать не только на условный срок, но и на штраф», — заявила защитница.

Сенина уточнила, что статья о хранении наркотиков предполагает именно уголовных штраф, то есть у обвиняемого будет судимость.

19 января Shot сообщал, что против актера Руденко возбудили уголовное дело по статье о незаконном хранении наркотиков без цели сбыта. По данным канала, его отпустили из полиции под обязательство о явке.

Руденко был задержан вечером 17 января. Актер сильно занервничал, когда сотрудники полиции остановили его машину. Тогда правоохранители осмотрели Руденко и обнаружили, что он приклеил скотчем к паху пакетик, внутри которого было 0,57 грамма мефедрона.

Артиста доставили в ОВД Пресненского района столицы, где он объяснил, что нашел пакет на улице и принял за отраву для собак. Позже он узнал, что внутри наркотики, но не стал ни избавляться от них. Кроме того, уточнял актер, он не планировал продавать наркотики.

Ранее стало известно, что сооснователь группы «Пасош» подал апелляцию из-за выдворения из России в Сербию.