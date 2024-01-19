Ярмольник назвал причину отъезда российских артистов с начала СВО

Отъезд многих артистов и деятелей культуры из России после объявления о начале специальной военной операции (СВО) стал эмоциональным порывом, считает актер и продюсер Леонид Ярмольник. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

По мнению артиста, уехавшие вернутся на родину.

«Время показывает: все, что происходит, происходит по правильным законам для того, чтобы отстоять свой суверенитет, свои принципы, сохранить мир. Просто бездействовать в этой ситуации нельзя», — отметил Ярмольник.

18 января стало известно, что комик Александр Гудков вернулся в Россию, его заметили в аэропорту Шереметьево в Москве.

В октябре 2023 года Государственная дума приняла протокольное поручение о проверке ряда уехавших россиян на предмет дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации и финансирования армии Украины. В перечень вошли телеведущий Иван Ургант, юморист Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом), блогер Руслан Усачев, экс-ведущий программы «Модный приговор» Александр Васильев, комик Александр Ревва, шоумен Александр Гудков, а также вернувшийся в Россию бизнесмен Михаил Фридман и сын бывшего председателя правительства Самарской области Юрий Кудряшов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме пообещали проверки медиаперсонам, «поливавшим Россию грязью» из-за границы.