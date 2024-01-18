Умер шведский актер из «Интердевочки»

Шведский актер Торстен Валунд скончался в возрасте 85 лет. Об этом сообщило шведское радио Sveriges Radio.

Смерть наступила 16 января. Причина смерти не раскрывается.

Российскому зрителю Валунд известен по роли шведа Гюнвальда в фильме Петра Тодоровского «Интердевочка». По сюжету фильма, бывшая проститутка Таня (Елена Яковлева) выходит замуж за шведа и переезжает в Швецию. Валунд сыграл коллегу мужа главной героини, который пытается изнасиловать женщину.

Торстен Валунд родился в 1938 году под Стокгольмом. Сыграл более 90 ролей в таких фильмах как «Расмус, Понтус и Токер», «Остров на вершине мира», «Ищейка» и др.

Накануне умер заслуженный артист России Александр Вонтов, актер театра имени В.Ф. Комиссаржевской.

Причина смерти неизвестна. Вонтов служил в театре с 1977 года. Там он сыграл более 80 ролей. Труппа театра выразила искренние соболезнования родным и близким актера. О дате и месте прощания будет объявлено отдельно.

Ранее стала известна причина смерти каскадера Захаренкова.