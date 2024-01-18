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Комик Александр Гудков вернулся в Россию

Покинувшего Россию комика Александра Гудкова заметили в Москве

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Первый канал

Комик Александр Гудков вернулся в Россию, его заметили в аэропорту Шереметьево в Москве. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на очевидца.

Собеседник издания отметил, что комика увидели в аэропорту, других подробностей он не привел.

Не так давно в СМИ распространилась информация о том, что Гудкова могут привлечь к уголовной ответственности за пародийный клип «Я узкий» на песню SHAMAN'а «Я русский».

В октябре 2023 года Государственная дума приняла протокольное поручение о проверке ряда уехавших россиян на предмет дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации и финансирования армии Украины.

В перечень вошли телеведущий Иван Ургант, юморист Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом), блогер Руслан Усачев, экс-ведущий программы «Модный приговор» Александр Васильев, комик Александр Ревва, шоумен Александр Гудков, а также вернувшийся в Россию бизнесмен Михаил Фридман и сын бывшего председателя правительства Самарской области Юрий Кудряшов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме пообещали проверки медиаперсонам, «поливавшим Россию грязью» из-за границы.

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