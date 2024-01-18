Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Людмила Поргина рассказала о финансовом положении после ухода из «Ленкома»

Актриса Поргина заявила, что у нее нормально с финансами после ухода из «Ленкома»

close
100%
Евгений Биятов/РИА «Новости»

Актриса Людмила Поргина заявила в беседе с Prozvezd, что у нее все нормально с финансами после ухода из театра «Ленком».

Поргина уверила, что в случае проблем с деньгами у нее есть к кому обратиться. К примеру, к сыну или невестке. Однако она уверила, что за нее не стоит беспокоиться. Артистка отметила, что ее муж Николай Караченцов еще при жизни позаботился о том, чтобы она чувствовала себя спокойно в финансовом плане.

«Мне платили 40 тысяч в месяц за массовку. Саша Захарова тоже там получает маленькую зарплату, играет редко. А ведь она — народная артистка и дочка Марка Захарова. Что это вообще такое?» — возмутилась актриса.

Поргина добавила, что после ухода из театра чувствует себя «сказочно и волшебно».

О своем уходе из театра «Ленком» Людмила Поргина заявила 27 июля 2023 года. В качестве причины актриса назвала отсутствие для нее интересных ролей.

«Каждый раз после выхода на сцену в массовке я шла домой, еле передвигая ноги. Мне хотелось помедленнее идти, чтобы выкинуть из себя всю эту гадость, все унижения. А теперь я дышу спокойно и свободно. Вы не представляете, какое это счастье», — рассказала Поргина.

Ранее Волочкова пожаловалась на депрессию после Мальдив.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами