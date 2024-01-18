Людмила Поргина рассказала о финансовом положении после ухода из «Ленкома»

Актриса Людмила Поргина заявила в беседе с Prozvezd, что у нее все нормально с финансами после ухода из театра «Ленком».

Поргина уверила, что в случае проблем с деньгами у нее есть к кому обратиться. К примеру, к сыну или невестке. Однако она уверила, что за нее не стоит беспокоиться. Артистка отметила, что ее муж Николай Караченцов еще при жизни позаботился о том, чтобы она чувствовала себя спокойно в финансовом плане.

«Мне платили 40 тысяч в месяц за массовку. Саша Захарова тоже там получает маленькую зарплату, играет редко. А ведь она — народная артистка и дочка Марка Захарова. Что это вообще такое?» — возмутилась актриса.

Поргина добавила, что после ухода из театра чувствует себя «сказочно и волшебно».

О своем уходе из театра «Ленком» Людмила Поргина заявила 27 июля 2023 года. В качестве причины актриса назвала отсутствие для нее интересных ролей.

«Каждый раз после выхода на сцену в массовке я шла домой, еле передвигая ноги. Мне хотелось помедленнее идти, чтобы выкинуть из себя всю эту гадость, все унижения. А теперь я дышу спокойно и свободно. Вы не представляете, какое это счастье», — рассказала Поргина.

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