Певцов назвал сериал «Слово пацана» победой отечественного кино

Актер и музыкант Дмитрий Певцов похвалил в беседе с NEWS.ru сериал Жоры Крыжовников «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Певцов назвал «Слово пацана» хорошим, качественным и честным кино, в котором художественным языком рассказывают о последствиях маленького или большого преступления.

«Я считаю, что это победа нашего кино, и побольше бы таких фильмов», — заявил артист.

При этом Певцов уверен, что родителям стоит объяснять своим детям, что именно герои «Слова пацана» делают не так.

Певцов отметил, что постепенно начало расти качественного российского кинематографа. По его мнению, новым картинам еще далеко до советских, однако все идет в правильном направлении.

Премьера первой серии сериала «Слово пацана» состоялась 8 ноября 2023 года в онлайн-кинотеатрах, а заключительный эпизод вышел 21 декабря. В конце 2023 года режиссер Жора Крыжовников намекнул, что шоураннеры проекта обсуждают второй сезон.

Сценарист «Слова пацана» Андрей Золотарев отмечал, что понимал вероятный успех картины, однако не ожидал, что масштабы будут настолько большими.

Ранее НТВ ответил на слух об отмене премьеры сериала «Слово пацана».