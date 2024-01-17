Актера и политика Арнольда Шварценеггера задержали в аэропорту Мюнхена. Об этом сообщает немецкий таблоид Bild.
17 января Шварценеггер прилетел в столицу Баварии, откуда собирался отправиться в австрийский Кицбюэль, где проходит Всемирный климатический саммит, однако был задержан во время таможенного досмотра из-за незадекларированных часов.
Отмечается, что речь идет о роскошных часах швейцарской фирмы Audemars Piguet. По его словам, он собирался продать их с аукциона.
«Мы проводим расследование против Арнольда Шварценеггера на предмет уклонения от уплаты налогов», — заявил представитель мюнхенской таможни Томас Майстер.
Он отметил, что 76-летнему актеру следовало задекларировать часы, так это импортируемый товар.
Уточняется, что Шварценеггер уже несколько часов находится в здании аэропорта.
До этого сообщалось, что на таможенном пункте в аэропорту Домодедово в багаже россиянина обнаружили кольца и часы Cartier, которые мужчина не внес в декларацию.
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