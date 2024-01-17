Продюсер Ланской рассказал о «войне» с Нагиевым на съемках «Физрука»

Продюсер Дмитрий Ланской в интервью YouTube-каналу «И грянул Грэм» рассказал о трудностях работы с Дмитрием Нагиевым на съемках комедийного сериала «Физрук».

«Дмитрий — очень большой артист, очень непростой во взаимоотношениях с продюсерами, графиком и прочими вещами. Я думаю, что на первых двух сезонах были такие войны… На третьем и четвертом уже было поспокойнее. Но мне кажется, что в какой-то момент Дмитрий сам потерял к этому интерес», — предположил Ланской.

При этом он уточнил, что шоураннеры проекта задумывались о перезапуске или продолжении полюбившегося россиянам ситкома. В частности, была идея сделать шоу про Физрука 10 лет спустя. Ланской посетовал, что в текущих условиях сложно прогнозировать такие масштабные проекты: продюсер считает, что на реализацию подобного шоу уйдет около 2-3 лет.

16 января коллеги актера Никиты Кологривого рассказали, что артист употребляет запрещенные вещества и унижает женщин-ассистенток на съемках. В первоисточнике сказано, что один «прославленный благодаря модному сериалу актер» употребляет, «как не в себя», запрещенные вещества на съемках.

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