Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Продюсер Ланской рассказал о «войне» с Нагиевым на съемках «Физрука»

Продюсер Дмитрий Ланской: Нагиеву было сложно поладить с шоураннерами «Физрука»

close
100%
ТНТ

Продюсер Дмитрий Ланской в интервью YouTube-каналу «И грянул Грэм» рассказал о трудностях работы с Дмитрием Нагиевым на съемках комедийного сериала «Физрук».

«Дмитрий — очень большой артист, очень непростой во взаимоотношениях с продюсерами, графиком и прочими вещами. Я думаю, что на первых двух сезонах были такие войны… На третьем и четвертом уже было поспокойнее. Но мне кажется, что в какой-то момент Дмитрий сам потерял к этому интерес», — предположил Ланской.

При этом он уточнил, что шоураннеры проекта задумывались о перезапуске или продолжении полюбившегося россиянам ситкома. В частности, была идея сделать шоу про Физрука 10 лет спустя. Ланской посетовал, что в текущих условиях сложно прогнозировать такие масштабные проекты: продюсер считает, что на реализацию подобного шоу уйдет около 2-3 лет.

16 января коллеги актера Никиты Кологривого рассказали, что артист употребляет запрещенные вещества и унижает женщин-ассистенток на съемках. В первоисточнике сказано, что один «прославленный благодаря модному сериалу актер» употребляет, «как не в себя», запрещенные вещества на съемках.

Ранее Водонаева посмеялась над Бородиной при помощи монтажа из «Слова пацана».

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами