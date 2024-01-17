Дана Борисова о скандале Волочковой и Джигурды: «Бедная жена»

Телеведущая Дана Борисова посоветовала супруге Джигурды Марине Анисиной бежать от шоумена как «черт от ладана» на фоне скандала со слитым видео с Анастасией Волочковой. Ее слова передает mk.ru.

«Бедная жена Джигурды! Лично я никогда к нему симпатии не питала. Видно, что он за мужчина и человек. Джигурда всегда был мне отвратителен! А Насте вообще терять нечего: она и в самолете скандалила, и под елочкой писала», — заявила она.

Борисова подчеркнула, что Волочкова и Джугурда уже ничего не смогут сделать, чтобы «отстоять свою честь». Она считает, что оскандалившимся звездам осталось только пожинать плоды и любоваться слитым видео в интернете.

«У меня тоже было такое, когда сливали какие-то эротические видео еще до моего лечения в реабилитационном центре, а также в прошлом году. Но я спокойно отнеслась к этому, совершенно философски», — отметила телеведущая.

14 января в сети появилось видео, на котором Волочкова танцует вместе с Джигурдой под песню Успенской «Гитара». В танце актер встал на колени, резко сдернул с балерины штаны, приник к низу ее живота, а после взял Волочкову за грудь.

Спустя некоторое время стало известно, что Волочкова собирается написать заявление в полицию на своего приятеля, слившего видео.

Ранее сообщалось, что жена Кологривого вступилась за актера после критики.