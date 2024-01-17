Лоис Лейн из нового «Супермена» раскрыла особенности характера главного героя

Актриса Рэйчел Броснахан в разговоре с Entertainment Weekly заявила, что Супермен в новом фильме Джеймса Ганна будет обладать чувством юмора.

«Мы все выросли на фильмах о нем. Некоторые из нас читали комиксы. Поэтому у меня чувство, что фильм сделан с большой любовью. Думаю, у этого Супермена будет чувство юмора», — посмеялась Броснахан.

Она также подчеркнула, что каждый человек, который работает над фильмом «Супермен: Наследие», идеально подходит для своей роли.

Премьера фильма «Супермен: Наследие» запланирована на 11 июля 2025 года. Джеймс Ганн заявлял, что уже готовится к съемкам. По его словам, костюмы, дизайн локаций и многое другое для съемок картины уже готовы. Также полностью написан сценарий будущего фильма.

Роль культового супергероя сыграет Дэвид Коренсвет, а его возлюбленную, репортера Лоис Лейн — Рэйчел Броснахан. Также сообщалось, что актер Энтони Кэрриган, получивший премию «Эмми» за второстепенную роль в шоу HBO «Барри», сыграет супергероя Метаморфо (он же — Рекс Мейсон).

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