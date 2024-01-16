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Элтон Джон стал обладателем титула ЭГОТ

Певец Элтон Джон присоединился к клубу ЭГОТов после победы на «Эмми»

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Vianney Le Caer/AP

Певец Элтон Джон стал обладателем титула ЭГОТ после получения награды на церемонии «Эмми-2023». Об этом сообщает Guardian.

Ему вручили статуэтку за выдающееся эстрадное шоу — концерт «Elton John Live: Farewell from Dodger Stadium». Теперь в багаже у поп-звезды есть все награды премий «Оскар», «Эмми» и «Тони», что закрепило за ним статус престижного клуба ЕГОТов. В него также входят актрисы Вупи Голдберг, Вайола Дэвис, Дженнифер Хадсон, певец Джон Ледженд и др.

До этого Джон получил два «Оскара» за лучшую оригинальную песню в фильме «Рокетмен» 2019 года, у него также есть награда «Тони» за лучшую оригинальную партитуру («Аида») и шесть премий «Грэмми».

На «Эмми-2023» исполнитель не присутствовал лично, так как находился дома из-за травмы колена. Однако издание Variety передает его заявление по случаю победы, в котором певец благодарит фанатов за поддержку на протяжении всей карьеры.

Элтон Джон считается одним из самых продаваемых сольных исполнителей всех времен — его сингл «Candle in the Wind 1997» разошелся тиражом 33 млн проданных копий, установив рекорд.

Ранее сообщалось, что в России состоится мировая премьер фильма «Из глубины».

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