Спин-офф «Звездных войн» с Дейзи Ридли отложен на неопределенный срок

Студия Disney отложила работу над спин-оффом «Звездных войн» на неопределенный срок из-за разногласий сценариста Стивена Найта и LucasFilm. Об этом сообщает World of Reel со ссылкой на инсайдеров.

Источники подчеркивают, что Найт написал черновик сценария, но из-за замечаний ему пришлось разрабатывать драфт с нуля. World of Reel заявляет, что Стивен Найт может и вовсе уйти из проекта. Сейчас сценарист отодвинул на второй план работу над фильмом о Рей Скайуокер, сосредоточившись на фильме по мотивам «Острых козырьков».

Издание отмечает, что из-за неопределенности по спин-оффу Стивена Найта Disney решила анонсировать работу над фильмом «Мандалорец и Грогу». До этого сообщалось, что именно фильм о Рей Скайуокер станет первым новым фильмом по вселенной «Звездных войн». Его выход планировался на 22 мая 2026 года.

Стивен Найт — не первый сценарист, работавший над скриптом фильма «Звездные войны: Новый орден». В 2023 году авторы Дэймон Линделоф и Джастин Бритт-Гибсон покинули проект «не по своей воле».

Ранее сообщалось, что вышел тизер сериала Гая Ричи «Джентльмены» на Netflix с Тео Джеймсом.