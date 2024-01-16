Игорь Саруханов после седьмого развода вновь захотел жениться

Певец Игорь Саруханов в разговоре с «Пятым каналом» заявил, что готов вновь жениться после недавнего развода с седьмой по счету женой.

«Какая-нибудь девочка из небольшого города. Я же езжу по городам. Я знаю, что это такое — удаленность от Москвы. Чем дальше от Москвы, тем люди, мне кажется, чище. Она должна быть скромная, нежная, домашняя, умненькая должна быть, начитанная, образованная, красивая, хрупкая», — пояснил Саруханов.

При этом артист назвал себя оптимистом и с иронией отметил, что в его жизни было немало встреч с девушками. Некоторые из них, по мнению Саруханова, были явно лишними, но артист ни о чем не жалеет. Певец напомнил, что пока еще не стал рекордсменом по количеству браков. Например, Саруханов вспомнил о восьми соответствующих штампах композитора Максима Дунаевского и о пяти браках Аллы Пугачевой.

«У меня было много встреч, как в песне поется. И ненужных даже встреч. И много странных слов было сказано, конечно. Но за все-все-все, что произошло со мной, я говорю господу спасибо», — резюмировал Саруханов.

Ранее СМИ рассказали, что Кологривый орет на ассистенток и употребляет наркотики.