На Руслана Белого* подали иск на 15 миллионов рублей

Православный активист Александр Морозов подал иск в Пресненский суд Москвы к комику Руслану Белому (признан в РФ иностранным агентом). Об этом сообщает РИА Новости.

Причиной для иска стали видео с концертов Белого, опубликованные во «ВКонтакте» и на YouTube. Морозов потребовал взыскать с юмориста 15 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда и удалить ролики Белого без права восстановления, а также запретить распространять его видео на территории России.

Морозов считает, что Белый «в целях пропаганды асоциального поведения» распространяет информацию, «выражающуюся в неприличной форме, сопровождающуюся нецензурной бранью в общественных местах», что «оскорбляет человеческое достоинство истца, деловую репутацию русских, русскоязычных, русского мира, носителей русского языка, русской культуры».

Активист уверен, что в своих видео комик «пропагандирует подрыв традиционных семейных, культурных, религиозных и исторических ценностей».

По данным издания, иск передан в Хорошевский райсуд по подсудности, однако пока не был зарегистрирован.

Руслан Белый уехал из России вскоре после начала специальной военной операции на Украине.

В сентябре 2023 года министерство юстиции России внесло Руслана Белого в реестр иноагентов. В нем заявили, что комик «принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов».

Ранее в Таиланде отменили концерты Руслана Белого.