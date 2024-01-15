Мари Краймбрери вспомнила, как не могла поесть в кафе из-за отсутствия денег

Певица Мари Краймбрери в интервью Наталье Зубаревой вспомнила, как экономила на еде из-за отсутствия денег.

«У меня даже есть место в Москве, куда я когда-то приходила, и у меня даже не было денег, чтобы заказать кальян. Это было место возле моей работы. Я приходила туда обедать и сильно экономила. Заказывала самую дешевую еду, потому что у меня не было денег на то, что я хочу», — пожаловалась Краймбрери.

Она уточнила, что речь идет о периоде, когда артистка еще не начала развивать музыкальную карьеру. По словам звезды, иногда она намеренно вспоминает тот период, чтобы не забывать об отправной точке, откуда она начинала свой путь. Краймбрери призналась, что отчетливо помнит тот день, когда позволила себе прийти в то кафе, и больше не смотреть на цены.

«Тогда я поняла, что нужно регулярно возвращать себя в состояние, когда я видела все эти цены. Мне важно возвращать себя туда, чтобы помнить, какая изначально была точка», — объяснила артистка.

Ранее Мари Краймбрери раскрыла, готова ли к новым отношениям.