Юрий Шевчук начал зарубежные гастроли ДДТ с концерта в Болгарии

Певец и солист группы «ДДТ» Юрий Шевчук начал зарубежные гастроли с Болгарии, где выступил в столице — Софии. Затем музыкант посетил Белград (Сербия), репортаж с мероприятия публикует «Коммерсантъ».

«Я три месяца назад чуть на тот свет не отправился, и ничего — пою, пляшу. А вы?» — обратился Шевчук к слушателям.

По словам самого артиста, концерт в Белграде стал третьим его публичным выступлением за два года. Он пожаловался, что за звук и свет на концертах теперь отвечают другие люди, зато Шевчуку удалось сохранить «золотой состав» «ДДТ». Артист признался, что в 2023 году коллектив держался на плаву во многом за счет продажи мерча и другой символики группы. По данным СМИ, Шевчук не стал петь один из своих главных хитов — «Родина».

В июле 2023 года «ДДТ» выпустила новый альбом «Волки в тире». В декабре 2022 года адвокаты Шевчука не смогли оспорить штраф за дискредитацию ВС РФ, выписанный после концерта в Уфе в мае 2022 года.

В январе 2023 года коллектив перенес концерты в городах России «по не зависящим от группы и организаторов причинам». Кроме того, известно, что Шевчук перенес инфаркт.

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