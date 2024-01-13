«Они выглядели счастливыми»: Асмус и Харламов встретились ради дня рождения дочери

Актриса Кристина Асмус опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) снимки с закрытого мероприятия по случаю дня рождения дочери Насти, которой исполнилось 10 лет.

«Кристина Асмус и Гарик Харламов воссоединились ради дня рождения дочери. Они выглядели счастливыми рядом с красавицей-дочкой и с удовольствием позировали вместе. Как сообщается, мероприятие проходило в закрытом формате в самом масштабном развлекательном парке Москвы», — написала Асмус.

Звезда сериала «Интерны» в саркастической манере спародировала манеру написания статей в СМИ о ее личной жизни. Она уточнила, что ее семья и родственники экс-супруга Гарика Харламова присутствовали на вечеринке в полном составе. По словам Асмус, их с комиком новые возлюбленные — Роман Евдокимов и Катерина Ковальчук — не были приглашены на мероприятие, но на праздник пришли друзья 10-летней Насти.

Гарик Харламов и Кристина Асмус расстались в 2020 году. От артистки у шоумена есть дочь Анастасия. Харламов признавался подписчикам, что хотел растить ребенка в полной семье, чтобы девочка не повторила его опыт, и несколько лет это удерживало юмориста от развода, но потом супруги поняли, что им лучше разойтись.

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