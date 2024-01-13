Лера Кудрявцева появилась на публике после слов о разрыве с мужем

Телеведущая Лера Кудрявцева вместе с Вадимом Такменевым провела дискотеку «Суперстар» после слов о разрыве со своим мужем Игорем Макаровым. Об этом пишет «Пятый канал».

По данным СМИ, на мероприятии Кудрявцева вела себя крайне профессионально: смеялась, шутила, не подавала признаков грусти. Однако от встречи с журналистами звезда все-таки отказалась.

12 января Кудрявцева сообщила, что ушла от мужа, хоккеиста Игоря Макарова. Она намекнула, что причиной разрыва стали возможные проблемы со спиртным у супруга. Она назвала злом алкоголь.

Кудрявцева и Макаров поженились в 2013 году. В 2018-м звезда родила дочь Машу. Чтобы малышка появилась на свет, ведущая воспользовалась процедурой ЭКО. Она рассказывала, что у нее получилось забеременеть только с третьей попытки.

У Кудрявцевой также есть сын Жан от брака с барабанщиком группы «Ласковый май» Сергеем Ленюком. Телеведущая родила первенца в 1990 году.

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