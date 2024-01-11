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Рэпер Птаха о конфликте с Бьянкой: «Непонятная ситуация»

Рэпер Птаха сообщил, что помирился с Бьянкой после конфликта

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Рэпер Птаха (Давид Нуриев) сообщил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что помирился с певицей Бьянкой (Татьяной Липницкой) после многолетнего конфликта.

Нуриев объяснил, что между ними произошло недоразумение. Артист думал, что коллега на него обиделась, а та думала наоборот. Рэпер назвал историю сложной и пожаловался, что много лет пролетели «в трубу».

«Могли бы столько треков сделать крутых. Я с ней дружил, очень тепло, по-доброму относился. Она хороший человек. Мне очень нравилось с ней дружить. Короче, было неприятно и мне, и ей. Непонятная ситуация», — рассказал исполнитель.

Бьянка и Птаха перестали общаться в 2012 году, когда вышла их совместная песня «Дымом в облаках». На данный момент артисты готовы вместе записать трек. Рэпер уверил, что следующая композиция будет лучше предыдущей, потому что «Бьянка не умеет делать плохо».

Бьянка рассказывала в интервью с Лаурой Джугелией, что не понимает причину конфликта с Птахой. По ее словам, в один момент коллега перестал с ней общаться, несмотря на хорошее общение в прошлом.

«Человек перестал отвечать на мои сообщения. Просто я ему что-то пишу, спрашиваю о чем-то, он просто игнорирует. Я ему наговариваю: «Что случилось? Ты мне можешь хотя бы объяснить, в чем я виновата? Или почему ты перестал общаться? Что за детский сад? Он мне ничего так и не объяснил до сих пор. Я так и не поняла, в чем прикол», — заявляла Липницкая.

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