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Митя Фомин описал впечатления от участия в шоу «Выжить в Самарканде»: «Настоящий детокс»

Певец Митя Фомин пожаловался на скудное питание на шоу «Выжить в Самарканде»

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Пресс-служба Мити Фомина

Певец Митя Фомин в интервью «7 дней» признался, что на шоу «Выжить в Самарканде» очень скудно питался.

«Это настоящее место силы, там потрясающие закаты и восходы. Но для жизни нет ничего. И юрту, чтобы переночевать, надо было самим построить. Питание скудное, настоящий детокс: плошка риса, чуть-чуть сухофруктов и орешков, немного овощей. Впрочем, сложные условия жизни меня не пугают: для людей, которые родились в СССР, ничего не страшно», — улыбнулся Фомин.

Он уточнил, что проигравшую в испытаниях команду отправляли жить в горы, где конкурсантам нужно было строить себе жилище и выживать благодаря подручным средствам. По словам Фомина, когда он строил свою первую юрту, то думал о том, как сплотить звездный коллектив, чтобы улучшить производительность отряда. При этом артист выразил мнение, что команда звезд работала слаженнее, чем их соперники.

Ведущими второго сезона реалити-шоу «Выжить в Самарканде» снова стали шоумен Павел Воля и его супруга гимнастка Ляйсан Утяшева. В новом сезоне две команды — звездная и народная — должны будут вынести все испытания и побороться за шанс выиграть 10 миллионов рублей.

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