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Уголовное дело завели на водителя, сбившего поэта Рубинштейна

Shot: на сбившего поэта Рубинштейна водителя возбудили уголовное дело

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Сергей Пятаков/РИА Новости/Дептранс Москвы

На водителя, сбившего поэта Льва Рубинштейна в Москве, возбудили уголовное дело. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным издания, в отношении 63-летнего водителя Александра Д. возбудили дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Ему грозит до 2 лет лишения свободы, но срок может измениться, поскольку врачи оценивают шансы поэта выжить как минимальные.

Врачи, пишет издание, предполагают, что, если Рубинштейн выживет после ДТП, он останется инвалидом. У литератора сильная гематома головного мозга, раздроблен таз, сломаны ребра, скуловая и височная кости, а лечение осложняется, уточнил источник Life, болезнью легких — эмфиземой.

8 января Льва Рубинштейна сбила машина на нерегулируемом переходе в Москве. Он попал в реанимацию и перенес операцию, его состояние оценивается как стабильно тяжелое. Как рассказал очевидец, за рулем автомобиля, наехавшего на Рубинштейна, был «визуально трезвый» мужчина в спецодежде. По данным столичного дептранса, за год он нарушил ПДД 19 раз.

Ранее «Ералаш» потребовал взыскать 11 млн рублей с вдовы и дочери Грачевского.

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