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Концерты «Щенков» могут отменить из-за перформанса вокалиста с носком на гениталиях

Daily Storm: обсуждается отмена всех концертов группы «Щенки»

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maxim_tesli/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Организатор концертов тура группы «Щенки» признался в беседе с Daily Storm, что сейчас обсуждается отмена всех концертов коллектива, которые запланированы на весну 2024 года.

«Процесс небыстрый. Но речь идет об отмене не одного концерта, а всех», — пояснил источник.

В афише, опубликованной на VK-странице «Щенков», сказано о семи предстоящих выступлениях коллектива: в Туле (2 марта), Ярославле (3 марта), Краснодаре (19 апреля), Воронеже (20 апреля), Ростове (21 апреля), Ставрополе (23 апреля) и Волгограде (24 апреля). Официальной отмены мероприятий пока не было, а последняя запись была сделана 7 января.

Во время рождественского концерта вокалист Максим Тесли вышел на сцену в одном носке на гениталиях. В ходе концерта носок упал, обнажив половой орган артиста. После этого общественник Виталий Бородин обвинил его в пропаганде ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ), а глава «Лиги безопасного интернета» Мизулина заявила, что Тесли выступает в таком виде «несколько лет».

9 января в суде музыкант назвал свой перфоманс неуместным. До этого Тесли задержали в аэропорту Пулково. По данным СМИ, он собирался улететь в Казахстан.

Накануне стало известно, что солисту «Щенков» вручили повестку в военкомат.

Ранее сообщалось, что Шарлоту отказали в смене меры пресечения.

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