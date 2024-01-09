Дети Алена Делона судятся из-за отношения к отцу

Один из сыновей актера Алена Делона, Ален-Фабьен, подал жалобу в суд на сестру за «злоупотребление неадекватным состоянием или слабостью уязвимого человека» в отношении отца. Об этом сообщает BFM TV.

Ален-Фабьен уточнил, что 22 декабря 2023 года он подал жалобу на свою сестру Анушку.

«Моя сестра искажает мои слова. Это методы негодяев», — говорит он.

До этого другой сын актера Энтони назвал его старым и практически немощным.

«Папа не может смириться с ухудшением своего самочувствия, поэтому существует серьезный риск того, что он отпраздновал свое последнее Рождество. Он мало говорит, его утомляет или раздражает, когда мы заставляем его повторять слова», — поделился Энтони.

Энтони также обвинил Анушку в том, что она пытается вернуть отца в Швейцарию.

Сам 88-летний Делон грозил Энтони судом за клевету.

Ранее голливудские актеры написали письмо Байдену с призывом остановить огонь в Израиле и Газе.