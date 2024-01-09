Инстасамка раскритиковала родителей-блогеров

Рэперша Инстасамка (настоящее имя Дарья Зотеева) раскритиковала родителей-блогеров, активно освещающих жизни своих детей. Об этом артистка сообщила в своем Telegram-канале.

«Мне кажется, такие родители настолько заврались сами себе, что это «окей», что уже не представляют свою жизнь без такого контента. Я считаю, пока ребенок сам не проявил интерес к публичности, блогерству нельзя так с ним поступать», — прокомментировала она скандал с блогером Сергеем Косенко, бросившим своего двухмесячного сына в сугроб.

Она предположила, что такие родители недооценивают риски для психики ребенка, которого с рождения до сознательного возраста снимают и показывают в интернете без его согласия.

«Пусть они и не умеют пока что разговаривать или понимать, что это такое, но я считаю, каждый, даже самый маленький человек имеет право на личную не публичную жизнь и серьезное отношение сверстников к нему даже на детской площадке», — заключила она.

Перед Новым годом Инстасамка устроила съемку в образе Снегурочки на улице Москвы.

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