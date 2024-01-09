«Холоп-2» обогнал «Бременских музыкантов» в российском прокате

Фильм Клима Шипенко «Холоп-2» возглавил российский прокат по итогам уикенда с 4 по 7 января 2024 года. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

Фильм об исправлении мажорки в исполнении Аглаи Тарасовой собрал за первые выходные года 1,3 миллиарда рублей. В свою очередь, «Бременские музыканты» Алексея Нужного по мотивам одноименного советского мультфильма собрали в отечественном прокате 968 миллионов рублей.

3 января сообщалось, что «Холоп-2» за первые выходные после релиза заработал на 24% больше, чем рекордсмен прошлого года «Чебурашка». Общие сборы второй части «Холопа» составили 295 миллионов рублей.

Актер Милош Бикович, который сыграл главные роли в фильме «Холоп» и его продолжении, заявлял, что этот проект стал очень дорогим для его сердца.

Ранее Ольга Бузова дала концерт на тридцатиградусном морозе.