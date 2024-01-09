Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Холоп-2» обогнал «Бременских музыкантов» в российском прокате

Фильм «Холоп-2» возглавил российский прокат

close
100%
Central Partnership

Фильм Клима Шипенко «Холоп-2» возглавил российский прокат по итогам уикенда с 4 по 7 января 2024 года. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

Фильм об исправлении мажорки в исполнении Аглаи Тарасовой собрал за первые выходные года 1,3 миллиарда рублей. В свою очередь, «Бременские музыканты» Алексея Нужного по мотивам одноименного советского мультфильма собрали в отечественном прокате 968 миллионов рублей.

3 января сообщалось, что «Холоп-2» за первые выходные после релиза заработал на 24% больше, чем рекордсмен прошлого года «Чебурашка». Общие сборы второй части «Холопа» составили 295 миллионов рублей.

Актер Милош Бикович, который сыграл главные роли в фильме «Холоп» и его продолжении, заявлял, что этот проект стал очень дорогим для его сердца.

Ранее Ольга Бузова дала концерт на тридцатиградусном морозе.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами