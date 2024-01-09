РАО потребовало 2 миллиона рублей от Киркорова

«Российское авторское общество» (РАО) подало иск к народному артисту России Филиппу Киркорову. Об этом свидетельствуют данные картотеки «Электронное правосудие».

РАО потребовало от артиста 2 миллиона рублей. Основания исковых требований к Киркорову не указаны.

Накануне стало известно, что артиста разыскивают судебные приставы из-за двух неоплаченных задолженностей в 500 рублей и 5 тысяч рублей, которые были начислены в адрес ООО «Филипп Киркоров продакшн».

29 декабря сообщалось, что участникам вечеринки Ивлеевой дали три дня на решение проблем с налоговой. По данным Telegram-канала Mash, под прицелом ФНС оказались Анна Асти, Филипп Киркоров, Джиган с женой Оксаной Самойловой, Лолита, Ксения Собчак и другие знаменитости.

Ранее Агата Муцениеце снова подала иск к Прилучному.