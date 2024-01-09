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Названа причина коммерческого успеха «Холопа-2»

Критик Маслова назвала причиной успеха «Холопа-2» злорадство над золотой молодежью

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Кинокомпания «Централ Патнершип»

Критик Лидия Маслова назвала причины коммерческого успеха фильма «Холоп 2» с Милошем Биковичем. О премьере, собравшей уже 2 миллиарда рублей в российском прокате, она написала для «Фонтанки».

«Главное новшество сиквела состоит в замене мальчика на девочку, под которую подводится неуклюжая теоретическая база: поскольку женщина устроена иначе, чем мужчина, то в новом реалити-шоу нужно работать с главным женским качеством», — делится кинообозревательница, говоря о роли Аглаи Тарасовой, присоединившейся к касту.

Секретом успеха она назвала удовольствие зрителя от возмездия за социальное расслоение.

«Это прежде всего злорадство простого, среднеобеспеченного и законопослушного зрителя при виде того, как пресыщенная золотая молодежь, не знающая берегов, принудительно переодевается в рубище и подвергается публичной порке, к сожалению, только фигуральной», — написала она.

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