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Продюсер рассказал, кто может стать новой звездой 2024 года

Продюсер Рудченко предрек успех рэперу A.V.G и певице Mary Gu в 2024 году

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Продюсер Павел Рудченко в разговоре с News.ru выразил мнение, что певица Mary Gu, а также рэперы Amirchik и A.V.G могут стать новыми звездами 2024 года.

«Мне кажется, каждый из них обладает потенциалом. Если брать женщин, заходят очень хорошо песни и клипы Mary Gu. Ее композиции более-менее знают, она становится широко известной большой массе людей», — отметил Рудченко.

Вместе с этим он также похвалил рэпера A.V.G, который читает в стиле «кальянного рэпа». По мнению Рудченко, в текстах песен артиста не заложен особый глубинный смысл, но они легко ложатся на слух и танцевальные биты. Продюсер отметил, что клипы артиста уже крутят на некоторых телеканалах.

Рудченко также обратил внимание на молодого певца Amirchik, который особенно хорошо проявил себе на вечере памяти Юрия Шатунова, где исполнил хит «Розовый вечер». Продюсер указал, что артист сейчас активно ведет гастрольную деятельность.

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