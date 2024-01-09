Бывшая жена Прилучного перестала скрывать своего возлюбленного

Актриса Агата Муцениеце опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) видеоролик со своим предполагаемым бойфрендом и стоматологом Александром Соколенко.

Telegram-канал «Светские хроники» отмечает, что бывшая супруга Павла Прилучного встречается с Соколенко уже три года, однако до этого актриса не публиковала в соцсетях контент с возлюбленным.

Сейчас Муцениеце вместе со своим возлюбленным находятся в отпуске на Мальдивах.

Звездная пара Агата Муцениеце и Павел Прилучный расторгли брак 15 июня 2020 года в мировом участке Головинского суда. На тот момент у них не было никаких претензий друг к другу, но затем супруги начали выяснять отношения в суде. 15 декабря сообщалось, что Муцениеце отказалась от иска к Прилучному. Она планировала взыскивать алименты с актера на содержание двоих детей.

Муцениеце родилась в столице Латвии Риге, училась там в университете, однако после поступила во ВГИК и стала развивать актерскую карьеру в России. У актрисы нет российского гражданства. У нее оформлен ВНЖ. Она объясняла, что из-за законов Латвии не может получить двойное гражданство.

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