Филипп Киркоров передаст свой гонорар за «Маску» жителям Белгорода

Певец Филипп Киркоров сообщил в своем Telegram-канале, что намерен пожертвовать средства жителям Белгорода.

«Сегодня я принял решение передать мой гонорар за участие в телепроекте «Новогодняя Маска» на телеканале НТВ пострадавшим от бесчеловечной террористической атаки, произошедшей в новогодние дни, жителям города Белгорода», — написал артист в соцсетях.

Накануне стало известно, что Филиппа Киркорова вырезали из шоу «Рождество с Григорием Лепсом» на Первом канале. Праздничный концерт с участием звезд российской эстрады был записан еще 24 декабря, в эфир Первого канала он вышел в записи. По данным издания, шоу открыл Киркоров с песней «Летите, летите», но телеканал этого не показал. Также исчезли совместные выступления артиста с Люсей Чеботиной и Михаилом Шуфутинским.

Съемки концерта прошли после «голой» вечеринки блогерши Насти Ивлеевой, на которой присутствовали Киркоров и Глюкоза. Само мероприятие и гости позднее подверглись критике: рэпер Vacio дважды получил административный арест, а Ивлееву оштрафовали на 100 тыс. рублей за организацию. Киркоров и многие другие звезды, пришедшие на мероприятие, позже записали видео с извинениями.

Ранее Саша Бортич отреагировала на критику Никиты Кологривого.