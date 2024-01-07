Клуб «Мутабор» подарил храму мощи Николая Чудотворца после «голой» вечеринки

Учредитель московского клуба «Мутабор» Михаил Данилов сообщил, что подарил мощи Николая Чудотворца православному Храму Знамения иконы Божией Матери. Об этом пишет Mash.

Данилов рассказал, что фрагменты мощей они выкупили в Ватикане и привезли в Москву в храм на Шереметьевом дворе.

21 декабря блогерша и телеведущая Настя Ивлеева устроила закрытую вечеринку с дресс-кодом almost naked («почти голые») в «Мутаборе». На мероприятии присутствовали звезды российской эстрады Филипп Киркоров, Дима Билан и Лолита, а также рэпер Джиган со своей женой Оксаной Самойловой, Vacio (настоящее имя — Николай Васильев), журналистка Ксения Собчак и другие.

Мероприятие и участников вечеринки раскритиковали. Сама Ивлеева и некоторые другие артисты извинились за мероприятие. Однако суд оштрафовал девушку на 100 тыс. рублей за организацию мероприятия. Согласно делу, в ходе проведения вечеринки были допущены нарушения общественного порядка — нахождение в голом виде, пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений, а также нецензурная брань.

Ранее клубу «Мутабор» предъявили иск из-за музыки.