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Клуб «Мутабор» подарил храму мощи Николая Чудотворца после «голой» вечеринки

Учредитель «Мутабора» Данилов подарил московскому храму мощи Николая Чудотворца

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Учредитель московского клуба «Мутабор» Михаил Данилов сообщил, что подарил мощи Николая Чудотворца православному Храму Знамения иконы Божией Матери. Об этом пишет Mash.

Данилов рассказал, что фрагменты мощей они выкупили в Ватикане и привезли в Москву в храм на Шереметьевом дворе.

21 декабря блогерша и телеведущая Настя Ивлеева устроила закрытую вечеринку с дресс-кодом almost naked («почти голые») в «Мутаборе». На мероприятии присутствовали звезды российской эстрады Филипп Киркоров, Дима Билан и Лолита, а также рэпер Джиган со своей женой Оксаной Самойловой, Vacio (настоящее имя — Николай Васильев), журналистка Ксения Собчак и другие.

Мероприятие и участников вечеринки раскритиковали. Сама Ивлеева и некоторые другие артисты извинились за мероприятие. Однако суд оштрафовал девушку на 100 тыс. рублей за организацию мероприятия. Согласно делу, в ходе проведения вечеринки были допущены нарушения общественного порядка — нахождение в голом виде, пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений, а также нецензурная брань.

Ранее клубу «Мутабор» предъявили иск из-за музыки.

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